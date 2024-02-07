Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları devam eden oyuncular katılmazken, yeni transfer Benito Dirk Raman takımla ilk kez idman yaptı.

07.02.2024 16:57
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü evinde Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Moryke Fofana katılmadı. Yeni transfer Benito Dirk Raman ise ilk kez takımla birlikte idman yaptı.

Samsun ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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