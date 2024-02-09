Yılport Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti

Yılport Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım\'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Yılport Samsunspor, 33 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde EMS Yapı Sivasspor'dan transfer edildi.

09.02.2024 15:27
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde son olarak EMS Yapı Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, tecrübeli kaleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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