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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 2023'ün En İyi Fotoğraflarını Seçti - Son Dakika
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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 2023'ün En İyi Fotoğraflarını Seçti

Trendyol Süper Lig takımlarından Yılport Samsunspor'un Alman teknik direktörü Markus Gisdol, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Gisdol, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, özellikle 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki fotoğraflara duygusal anlar yaşadığını belirtti. Gisdol, haber kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın 'Dağcılar görev başında', çevre-yaşamda Saim Harmancı'nın 'Dağlar arasında' ve sporda Fatemeh Bahrami'nin 'Engel tanımayan' fotoğraflarını seçti.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 2023\'ün En İyi Fotoğraflarını Seçti
04.01.2024 - 14:37,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Alman teknik direktörü Markus Gisdol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

İlk kez oylamaya katıldığını belirten Gisdol, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, özellikle bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğraflara bakınca duygusal anlar yaşadığını dile getirdi.

Haber kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", çevre-yaşamda Saim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğraflarını oylayan Gisdol, sporda ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karesini seçti.

Gisdol, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 2023'ün En İyi Fotoğraflarını Seçti - Son Dakika
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