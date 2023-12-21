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Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısını TÜMOSAN Konyaspor 1-0 önde tamamladı. Cikalleshi'nin penaltı golüyle misafir takım öne geçti.

Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
21.12.2023 - 18:11,
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Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Abdullah Uğur Sarı

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Moundilmadji, Ntcam, Emre Kılınç, Tait, Holse, Yunus Emre Çift, Tirpan, Soner Gönül, Satka

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Cicaldau, Prip, Guilherme, Calvo, Cikalleshi, Ahmet Oğuz, Moreno

Gol: Dk. 30 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısını misafir takım 1-0 önde tamamladı.

18. dakikada Samsunspor'un kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortaya Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

27. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Misafir takımın atağında Cicaldau, Satka'nın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada kazanılan penaltı atışını Cikalleshi kullandı. Arnavut oyuncu, panenka vuruşu ile kaleci Okan Kocuk'un üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

43. dakikada ev sahibi takımın ani gelişen atağında Tirpan'ın yerden pasında, defansa çarpan top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Ntcham'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutundan kaleci Bernardoni'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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