Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Abdullah Uğur Sarı
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Moundilmadji, Ntcam, Emre Kılınç, Tait, Holse, Yunus Emre Çift, Tirpan, Soner Gönül, Satka
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Cicaldau, Prip, Guilherme, Calvo, Cikalleshi, Ahmet Oğuz, Moreno
Gol: Dk. 30 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısını misafir takım 1-0 önde tamamladı.
18. dakikada Samsunspor'un kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortaya Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.
27. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Misafir takımın atağında Cicaldau, Satka'nın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada kazanılan penaltı atışını Cikalleshi kullandı. Arnavut oyuncu, panenka vuruşu ile kaleci Okan Kocuk'un üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
43. dakikada ev sahibi takımın ani gelişen atağında Tirpan'ın yerden pasında, defansa çarpan top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Ntcham'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutundan kaleci Bernardoni'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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