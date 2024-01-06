Yılport Samsunspor, VavaCars Fatih Karagümrük\'ü 1-0 yendi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Moundilmadji (Dk. 46 Ercan Kara), Emre Kılınç, Dimata (Dk. 59 Fofana), Holse (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tait), Haluk Mustafa Tan (Dk. 75 Osman Çelik)
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric (Dk. 83 Adnan Uğur), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 67 Serdar Dursun), Münir Levent Mercan, Ceccherini (Dk. 51 Frederic Veseli), Paoletti
Gol: Dk. 85 Ercan Kara (Yılport Samsunpor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Moundilmadji, Dk. 30 Taylan Antalyalı (Yılport Samsunpor), Dk. 24 Eysseric, Dk. 64 Can Keleş, Dk. 90+2 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunpor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
66. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Ercan Kara'nın, yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda, topu kaleci Emre Bilgin bloke etti.
70. dakikada VavaCars Karagümrük'ün atağında kaleyi cepheden gören pozisyonda Can Keleş'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
85. dakikada Samsunspor öne geçti. Fofana'nın sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Ercan Kara, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.
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