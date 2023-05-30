Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Heyecanlı olduğunu belirten Buruk, sarı-kırmızılı camianın geleceği hakkında konuştu.

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"

Duygusal olduğunu belirten Buruk, "Çok duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray'ın teknik direktörü olarak şampiyon oldum. Büyük Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Savaştık. Çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki sene devamı gelir. Çok farklı bir duygu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımızla bunu yaşadık. Bana nasip oldu. İnanılmaz büyük bir mutluluk. Çok duygusalım" dedi.

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ"

Maçlarının bitmediğini belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Kutlamak Galatasaray taraftarının hakkı. Sezonu derbiyi kazanarak bitireceğiz. Tek hedef bu" ifadelerine yer verdi.