Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler

Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler

30.05.2023 22:37

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Ezeli rakibi hakkında konuşan Buruk, "Sezonu derbiyi kazanarak bitireceğiz. Tek hedef bu" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Heyecanlı olduğunu belirten Buruk, sarı-kırmızılı camianın geleceği hakkında konuştu.

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"

Duygusal olduğunu belirten Buruk, "Çok duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray'ın teknik direktörü olarak şampiyon oldum. Büyük Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Savaştık. Çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki sene devamı gelir. Çok farklı bir duygu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımızla bunu yaşadık. Bana nasip oldu. İnanılmaz büyük bir mutluluk. Çok duygusalım" dedi.

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ"

Maçlarının bitmediğini belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Kutlamak Galatasaray taraftarının hakkı. Sezonu derbiyi kazanarak bitireceğiz. Tek hedef bu" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Okan Buruk'tan maç öncesi taraftarı coşturan sözler: Burada şampiyonluk turu atmayı hayal ediyoruz Okan Buruk'tan maç öncesi taraftarı coşturan sözler: Burada şampiyonluk turu atmayı hayal ediyoruz

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Şampiyon Galatasaray'ın kasasına dev gelir! Rakam dudak uçuklatıyor
22:46 Şampiyon Galatasaray'ın kasasına dev gelir! Rakam dudak uçuklatıyor
22:46 WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek
22:40 WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek
22:42 Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu
22:40 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü
22:36 Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu
22:34 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü
22:37 Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler
22:31 Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 22:57:52. #1.11#
SON DAKİKA: Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement