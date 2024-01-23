Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, 5. dakikada Rigoberto Rivas ile öne geçti. Alanyaspor bu gole 89. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.
Bu sonucun ardından Hatayspor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maçaçıktı. Volkan Demirel'in öğrencileri son olarak Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı - Son Dakika