3 puan son anda kaçtı! Hatayspor\'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı.

HATAYSPOR YİNE SON ANDA GALİBİYETİ KAÇIRDI

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, 5. dakikada Rigoberto Rivas ile öne geçti. Alanyaspor bu gole 89. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.

HASRET 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından Hatayspor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maçaçıktı. Volkan Demirel'in öğrencileri son olarak Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

GELECEK HAFTA

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.