Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı - Son Dakika
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Spor

Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı

Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı

Enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Tayfur Havutçu, normal odaya alındı. Havutçu'nun tedavisine ziyaretçi yasaklı bir şekilde devam edecek.

24.11.2024 14:56
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Beşiktaş'ın efsanelerinden Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Havutçu'nun normal odaya alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Neslihan Havutçu, "Eşim Tayfur Havutçu'nun yoğun bakım sürecinde tedavimizi gerçekleştiren tüm Amerikan Hastanesi doktorlarımıza, hemşirelerimize, hastane personeline, bugüne kadar biriktirdiğimiz tüm güzel dostlarımıza, basın mensuplarına, Beşiktaş'ın eski ve yeni tüm yöneticilerine, Beşiktaşlı taraftarlara ve bu zor günümüzde bizi destekleyen diğer takım taraftarları ile yöneticilerine teşekkür etmeyi borç biliriz. Bundan sonra normal odadaki ziyaretçi yasaklı tedavi sürecimizde yanımızda olacak herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Tayfur Havutçu, geçtiğimiz hafta enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.

Neslihan Havutçu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin yaklaşık 1 hafta önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirterek "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

TAYFUR HAVUTÇU KİMDİR?

Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında dünyaya geldi. Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero mevkiinde görev almış milli formayı da giymişti. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük de yaptı. Tayfur Havutçu, Beşiktaş'ın Onursal başkanı Süleyman Seba'nın da akrabası. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağrılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giymiş bu maçlarda 6 gol attı.

Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası kazandı.

Tayfur Havutçu, Beşiktaş, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Erden Timur:
    Fb nin salincagi 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Allah şifa versin 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kefeni yırttı 0 0 Yanıtla
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