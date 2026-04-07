Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Antrenmanda rahatsızlanmasının ardından Bükreş Üniversite Hastanesi'nden taburcu olacağı 3 Nisan Cuma günü kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan Mircea Lucescu'nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden Mircea Lucescu'nun son sağlık durumuna dair açıklama gelirken, 80 yaşındaki deneyimli teknik adamın çoklu felç geçirdiği ve birçok damarının tıkanık olduğu belirtildi.
Hastaneden yapılan açıklamada, "Mircea Lucescu, bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildi. Hastayı tedavi eden doktorlar durumu ayrıntılı olarak incelemiş ve aileye bilgi vermiştir. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanmıştır; Lucescu, hastanedeki multidisipliner ekibin sıkı gözetimi altında kalacaktır." denildi.
