Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız - Son Dakika
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız

17.03.2026 15:23
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. Premier Lig ekipleri Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın scoutları, Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Yılmaz'ı tribünden izleyecek. Oyuncunun menajeri ile temaslarını sürdüren kulüplerin, sezon sonunda Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor.

ANFIELD'DA CANLI İZLENECEK

Premier Lig ekipleri Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın scoutlarının, Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz'ı tribünden takip edeceği belirtildi. İngiliz ekiplerinin oyuncunun performansını detaylı şekilde raporlayacağı ifade edildi.

SEZON SONU TEKLİF BEKLENİYOR

Oyuncunun menajeriyle temaslarını sürdüren kulüplerin sezon sonuna kadar Barış Alper'i izlemeye devam edeceği ve yaz transfer döneminde Galatasaray'a resmi teklif yapmalarının beklendiği aktarıldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

25 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon 40 maçta forma giyerken 10 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 26 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

"BİYONİK ADAM" YORUMLARI

Yoğun maç temposuna rağmen performansından ödün vermeyen milli futbolcu, son 19 günde oynanan 6 maçın tamamına ilk 11'de başlayarak dikkat çekti. Barış Alper'in Liverpool karşısında da Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar
AB, Buça’daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı AB, Buça'daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Bahçeli: Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır
Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:44:43.
