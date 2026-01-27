Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiliz takımlarına karşı oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un İngiliz takımlarına karşı sergilediği performans dikkat çekiyor.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında İngiliz ekiplerine karşı çıktığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Başarılı teknik adam bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Manchester United karşısında bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca Liverpool ve Tottenham'ı da mağlup etmeyi başardı.
Okan Buruk'un yaptıklarını duyan taraftarlar 'Manchester City'ye yenilmeyiz' diyor
