Okan Buruk'un yaptıklarını duyan taraftarlar "Manchester City'ye yenilmeyiz" diyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk'un yaptıklarını duyan taraftarlar "Manchester City'ye yenilmeyiz" diyor

Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk\'un yaptıklarını duyan taraftarlar "Manchester City\'ye yenilmeyiz" diyor
27.01.2026 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk\'un yaptıklarını duyan taraftarlar "Manchester City\'ye yenilmeyiz" diyor
Haber Videosu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiliz takımlarına karşı oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak olan Galatasaray'ın başında Buruk, İngiliz ekiplerine karşı çıktığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Buruk bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Manchester United, Liverpool ve Tottenham'ı mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiliz takımlarına karşı oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

OKAN BURUK'TAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un İngiliz takımlarına karşı sergilediği performans dikkat çekiyor.

YENİLGİ ALMADI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında İngiliz ekiplerine karşı çıktığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Başarılı teknik adam bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

DEV RAKİPLERİ MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Manchester United karşısında bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca Liverpool ve Tottenham'ı da mağlup etmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Manchester United, Galatasaray, Okan Buruk, Manchester, Tottenham, Liverpool, İngiltere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un yaptıklarını duyan taraftarlar 'Manchester City'ye yenilmeyiz' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Hocan bu sefer Manchester bizi Citecek gibi ama sen bilirsin... 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Deve kuşu trafiği altüst etti Deve kuşu trafiği altüst etti
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi ''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
“Hasretinle Yandı Gönlüm“ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı "Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı
İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

09:48
Nihat Kahveci 2-2’lik maç sonrası Sergen Yalçın’a verdi veriştirdi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi
09:32
Vay Netanyahu vay Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
08:48
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
08:36
Galatasaray’ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
08:02
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
06:59
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 10:14:44. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk'un yaptıklarını duyan taraftarlar "Manchester City'ye yenilmeyiz" diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.