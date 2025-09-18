Yok artık daha neler Yusuf Akçiçek! İlk maçını izleyenler şaştı kaldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımındaki ilk maçında sergilediği performansla Suudi medyasının manşetlerine çıktı.
Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki stoper, yaz transfer döneminde Al Hilal'e imza atmıştı. AFC Şampiyonlar Ligi Elite etabında Al-Duhail karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Akçiçek, ceza sahası dışından attığı golle tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.
Al Hilal'in 2-1 kazandığı maçın ardından Suudi medyası genç stoperi manşetlere taşıdı. Bazı yayın organları, Akçiçek için "Al Hilal'e zaferin kapılarını açan Türk yıldız" ifadelerini kullandı.
