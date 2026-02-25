Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı - Son Dakika
Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı

Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
25.02.2026 20:31  Güncelleme: 20:38
Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
Zonguldak U-18 Ligi'nde Kozlu Taşkömürüspor forması giyen 18 yaşındaki Ahmet Bedir Kefeli, yaklaşık 55 metreden attığı gol sonrası yaptığı açıklamada, ''Topu önüme aldığımda 'bunu atarım' dedim, kendime güvendim'' dedi.

Geçen haftalarda Kdz. Ereğli Belediyespor ile Kozlu Taşkömürüspor arasında Ereğli Beyçayırı Sahası'nda oynanan U-18 play-off mücadelesi, ender rastlanacak bir gole sahne oldu. Karşılaşmanın oynandığı sırada rakip kalecinin kalesini terk ederek öne çıktığını gören 18 yaşındaki takım kaptanı Ahmet Bedir Kefeli, orta saha bölgesinden yaklaşık 55 metre mesafeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Sahadan 3-2 galip ayrılan Kozlu ekibinde takımının iki golüne imza atan Kefeli, galibiyetin baş mimarı oldu.

Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı

'İLK YAPTIĞIM KALEYE BAKMAK OLDU'

Orta sahadan kaydettiği golle maçın önüne geçen genç futbolcu Ahmet Bedir Kefeli, o anları şu sözlerle anlattı: "Bu tarz vuruşları idmanlarda deniyordum. Maç anında top önüme düştü. İlk yaptığım şey kaleye bakmak oldu. Topu önüme aldığımda kendi kendime 'ben bunu atarım' dedim. Kendime güvendim. Düşündüğümü sahaya yansıtmak benim için çok güzel oldu. Takımımızın üç puan almasına vesile olduğum ve takım arkadaşlarım adına çok mutluyum."

Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı

SELÇUK KARA: 'YETENEĞİNDEN ZİYADE İYİ BİR LİDER'

Kozlu Taşkömürüspor U-18 Teknik Sorumlusu Selçuk Kara ise oyuncusunun performansından övgüyle bahsederek, "Ahmet Kefeli bizim takım kaptanımız. Yeteneğinden ziyade iyi bir lider. Her maçta skora olumlu katkı sağlayan çok önemli silahlarımızdan biri. Ereğli maçında yine jeneriklik bir golle takımını öne geçirdi ve galibiyetin mimarlarından oldu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Bedir, Zonguldak, Futbol, Kozlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı - Son Dakika

