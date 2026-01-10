FA Cup'ta günün en dikkat çeken sonucu Macclesfield'dan geldi. İngiltere'nin alt lig ekiplerinden Macclesfield, güçlü rakibi Crystal Palace karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.
Premier Lig'de mücadele eden Crystal Palace, karşılaşmada geri düşmenin şokunu yaşadı. Macclesfield'ın etkili oyunuyla gelen goller sonrası Palace'ın geri dönüş çabası yeterli olmadı ve kupa macerası sona erdi.
Macclesfield cephesinde galibiyetin ardından büyük sevinç yaşanırken, tribünlerde ve şehirde kutlamaların başladığı belirtildi. FA Cup'ta tur atlayan alt lig ekibi, yeni rakibini beklemeye geçti.
Son Dakika › Spor › Yok böyle sevinç! 6. Lig ekibi Premier Lig takımını eledi, ortalık bayram yerine döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?