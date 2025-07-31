Yok böyle sözleşme! Fenerbahçe\'den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in, ülkesinin köklü kulüplerinden Kızılyıldız'la el sıkıştığı ileri sürüldü. Sırp basını, yıldız futbolcuya teklif edilen rekor sözleşmenin detaylarını paylaştı.

Sırp basınında yer alan Mondo kaynaklı habere göre, 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Kızılyıldız ile tüm şartlarda uzlaşmaya vardı. İmzaların atılmasının ardından Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lech Poznan'a karşı sahada olması bekleniyor.

YOK BÖYLE SÖZLEŞME

Tadic'in sözleşmesinin kulüp tarihinde benzerine rastlanmayan bir maliyete sahip olduğu vurgulandı. Habere göre, net maaşı 2 milyon Euro seviyesinde olacak Tadic'in gelirinin, devreye girecek primlerle çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceği ifade edildi.

Tadic, Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumunda 200 bin euro alacak. Turnuvada alınacak her puan için 30 bin euro, her gol veya asist içinse 5 bin euro prim kazanacak. Eğer Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçip Avrupa Ligi'ne kalırsa bu durum da futbolcuya ekstra 50 bin euro kazandıracak. Avrupa Ligi'nde puan başına 5 bin euro, gol ya da asist başına da yine 5 bin euro ödenecek.

Yurtiçi başarılar da sözleşmede yer alıyor. Kızılyıldız'ın lig şampiyonluğu yaşaması halinde Tadic'e 30 bin euro, Sırbistan Kupası zaferinde ise 10 bin euro prim verilecek. Üstelik ülkedeki resmi karşılaşmalarda üreteceği her gol ya da asist için de 5 bin euro alacak.