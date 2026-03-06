Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor - Son Dakika
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
06.03.2026 14:56
Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yollarını ayırmasının ardından gözünü yeniden Volkan Demirel'e çevirdi. Başkent ekibinin, 3 ay önce istifa eden genç teknik adama teklif yaptığı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğu yeniden değişebilir. Başkent temsilcisi, kısa süre önce yollarını ayırdığı Volkan Demirel'i yeniden takımın başına getirmek için harekete geçti.

LEVENT ŞAHİN İLE YOLLAR AYRILDI

Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in ardından göreve getirilen Levent Şahin ile aradığını bulamadı. Başkent ekibi, Şahin yönetiminde ligde çıktığı iki karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayınca yönetim ayrılık kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

YENİ ADAY VOLKAN DEMİREL

Levent Şahin ile yolların ayrılmasının ardından Gençlerbirliği yönetimi rotayı yeniden Volkan Demirel'e çevirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre başkent ekibi genç teknik adama teklif yaptı.

Volkan Demirel bu sezon Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkmış ve bu süreçte 2 galibiyet ile 3 mağlubiyet almıştı.

GALİBİYET SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Demirel, 7 Aralık'ta Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından sürpriz bir kararla görevinden ayrılmıştı. Genç teknik adam o dönemde yaptığı açıklamada, yeni yönetimin farklı planları olabileceğini düşünerek kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etmişti.

BU SEZON 4 FARKLI TEKNİK ADAM

Gençlerbirliği'nde bu sezon teknik direktör değişiklikleri dikkat çekti. Başkent temsilcisinde Hüseyin Eroğlu 11 maç, Volkan Demirel 6 maç, Metin Diyadin 9 maç ve Levent Şahin 3 maçta takımın başında yer aldı.

