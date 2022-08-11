Galatasaray'dan, Erden Timur hakkındaki "tarikat" iddialarına sert yanıt: Korku ve endişe içinde oldukları aşikar - Son Dakika
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Galatasaray'dan, Erden Timur hakkındaki "tarikat" iddialarına sert yanıt: Korku ve endişe içinde oldukları aşikar

11.08.2022 09:33

Yorumcu Ahmet Çakar'ın Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un bir tarikat üyesi olduğunu iddia etmesi ve Timur'un Cemalnur Sargut'la yan yana olduğu görüntülerin ortaya çıkması sonrası Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp, iddialara sert bir yanıt vererek, "23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, spiker Ertem Şener ile yaptığı sohbette Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un tarikat toplantısına katılarak liderlerinin elini öptüğünü iddia etmişti.

"ERDEN TİMUR BİR PROJEDİR"

Çakar, "Erden Timur bir projedir. Galatasaray'ın batıya açılan kapısında şu anda ikinci adam statüsündeki Erden Timur, Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öperken gördüm. Videosu var. Özel hayatıdır karışamam. Ama bu ülke cemaatlerden çok çekti. Son 8-10 yılda neler olduğunu herkes biliyor. Sonuçlarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Cemalnur Sargut'la yan yana olduğu görüntüler de ortaya çıktı. Odatv'nin yayınladığı görüntülerde Timur'un Cemalnur Sargut'la yan yana durduğu görünüyor.

GALATASARAY'DAN CEVAP

Konuya ilişkin resmi açıklama yapan Galatasaray, "Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır. Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın Erden Timur hakkındaki 'Tarikat' iddialarına Galatasaray'dan çarpıcı yanıt
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Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan, Erden Timur hakkındaki 'tarikat' iddialarına sert yanıt: Korku ve endişe içinde oldukları aşikar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan, Erden Timur hakkındaki "tarikat" iddialarına sert yanıt: Korku ve endişe içinde oldukları aşikar - Son Dakika
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