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YOSK, Gazişehir Gaziantep'e yenildi - Son Dakika
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YOSK, Gazişehir Gaziantep'e yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nda HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), evinde Gazişehir Gaziantep'e 89-62 yenildi.

YOSK, Gazişehir Gaziantep\'e yenildi
24.12.2023 - 14:08,
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubunda HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) evinde Gazişehir Gaziantep'e 89-62 yenildi.

90. Yıl Spor Salonu'nun oynanan 9. Hafta mücadelesinde YOSK, Gazişehir Gaziantep'ı ağırladı. Karşılaşmada Buminhan Çelik, Eray Özdemir ve İsmail Sevinç hakem üçlüsü düdük çaldı. Maça baskılı başlayan konuk ekip ilk yarıyı 24-41'lik skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Gaziantep, 62-89'luk skorla maçı aldı. - YALOVA

Kaynak: İHA
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