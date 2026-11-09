Yozgat'ta atış poligonu hizmete açıldı, 150 yataklı kamp merkezinin temeli törenle atıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta atış poligonu hizmete açıldı, 150 yataklı kamp merkezinin temeli törenle atıldı

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Yozgat\'ta atış poligonu hizmete açıldı, 150 yataklı kamp merkezinin temeli törenle atıldı
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Yozgat\'ta atış poligonu hizmete açıldı, 150 yataklı kamp merkezinin temeli törenle atıldı
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Yozgat'ta atış poligonu hizmete açıldı ve Aquapark yanında inşa edilecek 150 yataklı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Milli sporcu Yusuf Dikeç açılışta ikonik pozunu vererek temsili atış yaptı; tesis ulusal ve uluslararası kamplara ev sahipliği yapacak.

Yozgat'ta atış poligonu açılışı ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Yozgat Stadyumu yerleşkesinde bulunan atış poligonu açılışına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, milli sporcu Yusuf Dikeç ve il protokolü katıldı.

Açılışta konuşma yapan Yusuf Dikeç, "İnanın çok şanslısınız. İnanıyorum ki buradan birçok şampiyon yetişecektir. Dünyada sporun ne kadar büyük bir güç olduğunu olimpiyatlardan sonra gördüm. Bir ülke tanıtımında, reklamda sporun çok büyük bir güç olduğunun farkındayız. Sayın Valim, il müdürümüz ve değerli arkadaşlar oldukça inanıyorum ki buradan nice şampiyonlar yetişecektir" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya'nın açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi. Milli sporcu Yusuf Dikeç kendisine şampiyonluk getiren ve tüm dünyada yankı uyandıran ikonik pozunu vererek temsili atış yaptı.

Yozgat Aquapark yanında inşa edilecek olan Yozgat Sporcu Kamp Eğitim Merkezi temel atma töreni açılışında konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur "Şu anda temelini atacağımız tesis Türkiye'de ilk sırada, dünyada da sıralı bir kamp eğitim merkezi olacak. Bu tesisin kazandırılmasında bizlere desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve özelikle de Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan'a, Sayın Vekillerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Yozgat Valiliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kenti spor alanında bir üs haline getirmeyi hedefliyor. 150 yatak kapasitesine sahip olan modern tesis ulusal ve uluslararası antrenman kamplarına ev sahipliği yapacak, bölgesel turnuvaların düzenlenmesine imkan sağlayacak, sporcuların konaklama ve antrenman ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak kapsamlı bir spor yerleşkesi olarak hizmet verecek.

Kaynak: İHA
Mehmet Ali ÖzkanYusuf DikeçYozgatGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta atış poligonu hizmete açıldı, 150 yataklı kamp merkezinin temeli törenle atıldı - Son Dakika
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