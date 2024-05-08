Yozgat\'ta Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Spor

Okul Sporları çerçevesinde Yozgat'ta düzenlenen Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası yarışmaları tamamlandı.

Okul Sporları dahilinde Yozgat'ın ev sahipliğinde düzenlenen Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar tamamlandı. Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda gerçekleştirilen yarışmalara 33 ilden 64 takım katıldı. Toplam 331 sporcunun yarıştığı turnuvaya, 40 sporcu da ferdi olarak katıldı. Yön bulma oyunu olan Oryantiring yarışlarında sporcular kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için yoğun çaba gösterdiler.

Yapılan yarışmalar sonrasında Genç Erkek A kategorisinde Muğla Menteşe Spor Lisesi, Genç Kız A kategorisinde Bursa Özel Altınnesil Anadolu Lisesi, Genç Erkek B kategorisinde Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Genç Kız B kategorisinde ise Bursa Özel Altınnesil Anadolu Lisesi birinci oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar ve sporcular kupaları ile birlikte madalyalarını aldılar. - YOZGAT