Yücel Uyar: "Matematiksel söylemler vardı, rahatladık" - Son Dakika
Üye Girişi

Yücel Uyar: "Matematiksel söylemler vardı, rahatladık"

25.04.2022 23:20

- Yücel Uyar: "Matematiksel söylemler vardı, rahatladık" Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, Altınordu maçı öncesi matematiksel olarak küme düşme söylemleri olduğunu ama aldıkları galibiyetle rahatladıklarını söyledi.

- Yücel Uyar: "Matematiksel söylemler vardı, rahatladık"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, Altınordu maçı öncesi matematiksel olarak küme düşme söylemleri olduğunu ama aldıkları galibiyetle rahatladıklarını söyledi.

Kendi sahasında ligin formda ekiplerinden Altınordu'yu ağırlayan Samsunspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, son saniye golüyle galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Yücel Uyar, "Uzun bir aradan sonra teknik direktör olarak aranızdayım. İhtiyaç duyulduğu zaman görevden kaçmak olmaz. Gönül isterdi ki hocamız sezonu kapatsın. Bu görevi çok isteyerek yapmadım. Altyapı koordinatörüyüm. Patronumuz yap dedi yaptık. Bu ülkede çok hocalık yaptım. Yabancı bir hoca 9 maç yenilse kimse sesini çıkarmıyor ama Türk hocada durum aynı olmuyor. İhtiyaç duyulduğu için görevi kabul ettik. Samsunspor olarak elimizden geleni yapmak zorundaydık. Oyunun sonunda değiştirecek oyuncu bulamadım. İstatistiklere baktım, biz her alanda öndeydik. Polat ile Melih'i değiştik. Arada da Tallo'yu oyuna soktuk. Oyundan çıkaracak oyuncu bulamadık. Oyuncularıma bu güzel mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. 4 tap oyuncumuz vardı; Fofana, Hasan, Tomane ve Vukan. Onların yanına oynamayan oyuncuları inşa ettik. Onlar da oyuna iştah kattılar. Rahatladık, matematik söylemler vardı. Küme düşme söylemleri olmuştu. Samsunspor bir marka. Samsunspor 2. ya da 3. ligde de olsa Türkiye'de ilk 10 takım arasındadır. O yüzden biz de armaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Puan rahatlığımız olsa daha çok gence şans verebiliriz. Daha rahat olsak göreceğimiz daha çok genç oyuncularımız var. Gönül ister ki başkanımız transferi sayı olarak az tutsun. Süre aldığında katkı verecek Yunus, Polat, Ali ve Hakan gibi çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah Samsunspor'un bakış açısı değişir. Biz alttan yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yücel Uyar: Matematiksel söylemler vardı, rahatladık
Yücel Uyar: Matematiksel söylemler vardı, rahatladık
Yücel Uyar: Matematiksel söylemler vardı, rahatladık
Yücel Uyar: Matematiksel söylemler vardı, rahatladık

YORUMLAR
500
Hüseyin Eroğlu: 'İyi bir serimiz vardı, bitti' Hüseyin Eroğlu: 'İyi bir serimiz vardı, bitti' Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1

Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yücel Uyar: 'Matematiksel söylemler vardı, rahatladık' - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:38:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yücel Uyar: "Matematiksel söylemler vardı, rahatladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement