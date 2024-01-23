 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş ile berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, ilk yarıda oyunun kontrolünü sağladıklarını ancak ikinci devrede 10 kişi kalmaları nedeniyle sadece mücadele edebildiklerini söyledi. Karaman ayrıca transfer yapmaları gerektiğini vurgulayarak, takımın gelişmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Yusuf Sarı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak ise Karaman, önemli oyuncuların yerinin mutlaka dolması gerektiğini ifade etti. Türk futbolu ve yabancı kuralıyla ilgili konuşan Karaman, geçmişi analiz edip adımlar atmanın önemine dikkat çekti.

Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş ile berabere kaldı
23.01.2024 - 23:13,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, ilk yarıda oyunun kontrolünü sağladıklarını ancak ikinci devrede 10 kişi kalmaları nedeniyle sadece mücadele edebildiklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "İlk 45 dakikada oyunun ve topun kontrolü bizdeydi ama gol bölgesinde etkisiz kaldık. İkinci yarıda 10 kişi kaldık. Sadece mücadele ettik, zaman zaman ataklara çıkmaya çalıştık. Hamle gücümüzdeki eksiklikleri biliyoruz. Teknik adamların dokunuşlarının fazla olması için antrenman yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Transfer yapmaları gerektiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Transferde başkanımızın ciddi çalışmaları var. Ciddi adımlar atılıyor. Takımı geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki futbol ortamı değişik olduğu için verilen görevi en iyi şekilde tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var." diye görüş belirtti.

Yusuf Sarı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir soruyu Hikmet Karaman, "Ekonomik anlamda kulüpler bu transferleri yapabiliyor. Mesele onların yerini doldurabilmek. Takımdan giden 6 oyuncu 20 gole direkt katkı yapmış. Yusuf, 7 asist yapmış. Önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı çünkü 3-4 maç kaybettiğinde ligin çok farklı yerinde kendini bulabiliyorsun." şeklinde yanıtladı.

Türk futbolu ve gelecek sezondan itibaren değişecek yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Karaman, şunları kaydetti:

"Geçen sene depremi yaşayan bir ülkeyiz. Kovid-19 nedeniyle liglerin tatil olması... Bütün olarak bakmakta fayda var. Bazı takımlar ligden çekildi, teknik adamların kalitesi ve yeni gelen genç neslin tecrübesi. Ekonomik kriz. Bunlar takımları ve oyuncuları etkileyecek faktörler. Kurallar o kadar çok değişiyor ki. Bunu çok tartıştık. Yabancı kuralının amacı, yerli oyuncunun çıkması. Ancak Türkiye yabancının serbest olduğu dönemde yurt dışına oyuncu transferi olmuş. Geçmişi analiz edip adımlar atmalıyız. Global olarak bakmamız lazım. Pro Lisanslı teknik direktör yetiştirmek çok önemli. Benim için zor adam diyorlarmış. Bu hocayı almayın diyorlarmış. Ne yapalım ülkemizin kültürü bu. Bu kadar."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Adana Demirspor, Hikmet Karaman, Beşiktaş, Karaman, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş ile berabere kaldı - Son Dakika


10:51
Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı
10:43
Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19
Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15
Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01
Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı

Son Dakika
10:51 Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı
10:43 Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19 Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15 Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01 Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 11:00:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş ile berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement