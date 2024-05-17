Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenildi

Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor\'a 2-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından yapılan basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi. Karaman, maçta üstün taraf olduklarını ancak son pas ve şutlarda becerikli olamadıklarını belirtti. Ayrıca, son maçlarının kendi taraftarları önünde olacağını ve gelecek sezonun planlamasının yapılması gerektiğini söyledi.

17.05.2024 22:35
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "İlk 20 dakikada farklı formatta oynayıp goller bulmak istiyorduk. Pozisyon da bulduk ama olmadı." dedi.

Karaman, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım adına da iyi bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Taraftarların tempolu bir müsabaka izlediğini belirten Karaman, maçın analizlerine bakıldığında gol beklentisinde, kornerde, atılan şutta, pozisyonlarda üstün tarafın kendileri olduğunu ancak son pas ve şutlarda becerikli olamadıklarını kaydetti.

Ligin sonunda hedefsiz iki takımın karşılaşmasında ortaya güzel, tempolu bir maç çıktığına işaret eden Karaman, "Kazanmak istiyorduk. Süre almayan genç oyuncularımızı oynattık. İlk 20 dakikada farklı formatta oynayıp goller bulmak istiyorduk. Pozisyon da bulduk ama olmadı. Son maçı kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Ardından da gelecek sezonun planlamasının yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika

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