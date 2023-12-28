 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yukatel Adana Demirspor'da Jovan Manev Geri Döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Yukatel Adana Demirspor'da Jovan Manev Geri Döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Kuzey Makedonyalı stoper Jovan Manev, Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek'ten geri döndü. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Manev'in takımla antrenmanlara başladığı belirtildi.

Yukatel Adana Demirspor\'da Jovan Manev Geri Döndü
28.12.2023 - 21:29,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek takımında kiralık olarak forma giyen Kuzey Makedonyalı stoper Jovan Manev, geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada,"Sezon başında Hırvatistan'ın NK Osijek kulübüne kiraladığımız ve sözleşmesinde geri çağırma maddesi yer alan oyuncumuz Jovan Manev bugün itibarıyla takımımızla antrenmanlara başlamıştır." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Hırvatistan, Süper Lig, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Adana Demirspor'da Jovan Manev Geri Döndü - Son Dakika


21:28
FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü

Son Dakika
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 22:02:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yukatel Adana Demirspor'da Jovan Manev Geri Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement