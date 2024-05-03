Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor deplasmanında galibiyet arıyor

Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor deplasmanında galibiyet arıyor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Akdeniz ekibi, son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak ve dış sahadaki 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

03.05.2024 09:13
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 14 beraberlikle 41 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 16 puanla son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 17 maçta 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, İstanbulspor'u sahasında yenerek dış sahadaki 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında sahasında oynanan maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA

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