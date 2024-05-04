Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor'u 1-0 Yendi

Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Yukatel Adana Demirspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 10. dakikada Yusuf Barasi'nin golüyle öne geçen Adana temsilcisi, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

04.05.2024 17:17
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Mamadou, Emir Kaan Gültekin

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Muhammedi, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Barasi, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Gol: Dk. 10 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 39 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Yukatel Adana Demirspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada konuk takım öne geçti. Manev'in uzun pasında sağdan savunma arkasına sarkan İsmail Çokçalış, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı kale önüne kesti. Buraya hareketlenen Yusuf Barasi, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

20. dakikada savunmadan kaptığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin şutunda, kaleci Mücahit gole izin vermedi.

23. dakikada Sambissa'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Loshaj'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

29. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına sokulan Mamadou'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyuna alanına döndü.

35. dakikada kaleci Mücahit'in kısa düşen vuruşunda topu kapan Yusuf Erdoğan ceza yayının sağından şutunu çekti. Mücahit'in kurtardığı meşin yuvarlak altıpas gerisindeki Mendoza'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ise top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Adana temsilcisi 1-0 önde tamamladı.

Müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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