Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda takım, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

21.02.2024 20:59  Güncelleme: 21:00
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketlerinin ardından mavi-lacivertliler, pas ve taktik çalıştı.

Kaynak: AA

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