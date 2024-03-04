Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, galibiyetin hem camiaları hem de ligdeki sıralamaları açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Bu üç puanla birlikte en azından galibiyete alışkanlık yapacak bir başlangıç yaptık. Kadromuzda kart cezalısı, sakatlar bulunmasına rağmen oyuncularımız şartlar ne olursa olsun sonuna kadar mücadele etmeyi ve Demirspor taraftarını da sahada iyi temsil etmeyi gösterdiler diye düşünüyorum. 1-0'dan sonra rakibimize oranla daha net pozisyonlarımız var. Son dakikalarda ikinci golü bulacak pozisyonları, rakibe oranla daha net bulduk." ifadelerini kullandı.
Takım olarak zamana ihtiyaçları olduğunu anlatan Karaman, "Bu zamanı da iyi değerlendirmeye ihtiyacımız var. Aynı zamanda maçı oynayarak oyunu, oyuncuyu görüp, değişiklikler yaparak skor almaya ihtiyacımız var. Biz bunu birlikte yapmaya çalışıyoruz. Sabırlı olalım." diye konuştu.
Hikmet Karaman, maç sırasında bazı olumsuzlukların yaşandığını dile getirerek, "Rakip takımdan, Şota hocamdan, Karagümrük camiasından ekibim adına hatalarımız varsa özür diliyorum. Çünkü birkaç kere top oyuna girdi, çıktı. Biz de yaşıyoruz bunları. Hem kendi sahamızda yaşadık hem rakip sahalarda yaşadık." dedi.
VavaCars Fatih Karagümrük cephesi
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçın istemedikleri bir sonuçla bittiğini söyledi.
Karşılaşmada çok fazla top kaybı yaptıklarını anlatan Arveladze, "İnanılmaz top kaybı oldu. Bu maçlarda özellikle böyle top kaybedersen çok kontratak yersin zaten. İkinci devrede oyuna biraz daha fazla döndük gibi ama çok fazla bir şey yapamadık. Sonuçta sonuç çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Uluslararası Muaythai Galası'na farklı illerden ve İran'dan 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Galada başarılı olan sporculara kupa, diğer sporculara madalya verildi. Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, renkli görüntülerin oluştuğu güzel maçlar yapıldığını belirtti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası, bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Gaziantep Basketbol-Pizza Lazza Haremspor maçı 81-84, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul maçı 75-76, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor maçı ise 90-76 sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Alanyaspor'un Oğuz Aydın'ın attığı gollerle öne geçtiği maçta, Trabzonspor'un birçok gol pozisyonunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. İlk yarı sonucunda Corendon Alanyaspor, 2-0 önde bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Larsson'un golüyle öne geçen Antalyaspor, ilk yarıyı üstünlükle tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde tamamladı. Larsson'un attığı golle Antalyaspor galibiyete ulaştı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı, iş, eğitim ve spor dünyasından isimlerin katıldığı bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. İstanbul'da gerçekleşen törene, çiftin aile üyeleri ve Beşiktaş yönetimi tam kadro katıldı. Nikah şahitliklerini devlet sanatçısı Ümit Tokcan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat yaptı. Gecede kokteyl, nikah töreni ve yemek gibi etkinlikler düzenlendi.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımın galibiyete alışkanlık kazanmaya başladığını belirtti. Karaman, oyuncularının takım disiplini ve pozisyon disipliniyle iyi bir performans sergilediğini ve Adana Demirspor taraftarını iyi temsil ettiklerini söyledi. Ayrıca, takımın daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan Karaman, ligdeki sıkışık fikstür nedeniyle hazırlanmaları gerektiğini ifade etti. Ligdeki sıralamanın çok değişken olduğunu belirten Karaman, önlerinde zorlu bir deplasman olduğunu ve takımı geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?