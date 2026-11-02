Yukatel Denizli Basket, 23 yaşındaki ABD'li pivot Ezra Ausar'ı kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ABD'li pivot Ezra Ausar'ı transfer etti.

Kulübün açıklamasına göre FIBA Europe Cup'ta da mücadele eden Denizli temsilcisi, pota altı rotasyonunu 23 yaşındaki basketbolcuyla güçlendirdi.

ABD'de son olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) forması giyen 2,06 metre boyundaki Ausar, 2025-26 sezonunda NCAA'de maç başına 14,8 sayı, 6,5 ribaund ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.