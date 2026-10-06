Yukatel Denizli Basket, Avrupa'daki ilk maçında BC Prievidza'yı 83-69 mağlup etti - Son Dakika
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Yukatel Denizli Basket, Avrupa'daki ilk maçında BC Prievidza'yı 83-69 mağlup etti

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Yukatel Denizli Basket, Avrupa\'daki ilk maçında BC Prievidza\'yı 83-69 mağlup etti
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FIBA Europe Cup G Grubu'nda mücadele eden Yukatel Denizli Basket, kentin ilk Avrupa maçında Slovak BC Prievidza'yı 83-69 yendi. Grupta ilk 2'yi hedefleyen Denizli ekibi, 14 Ekim'de Portekiz'de SL Benfica'ya konuk olacak.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kirile Tvauri (Gürcistan), Ciprian Stoıca (Romanya), Dimitar Georgiev (Bulgaristan)

YUKATEL DENİZLİ BASKET: Brae 7, Pecarski 15, Victor Bailey 12, Meeks 8, Mahir Ağva 12, Dunn 6, Mustafa Yılmaz 8, Yaman Alişan 3, Erten Gazi 4, Egemen Güven 8, Bulut Yenice

BC PRIEVIDZA: Smith 2, Policelli 12, Eugene 21, Hrico, Novak 1, Zeliznak 1, Jass, Hronsky, Hlivak 3, Muhammad 18, Jones 6, Massie 5

1'İNCİ PERİYOT: 30-21

İLK YARI: 49-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57

FIBA Europe Cup G Grubu'nda ülkemizi temsil eden Yukatel Denizli Basket, kentin basketbol tarihindeki ilk Avrupa maçında konuk ettiği Slovak ekibi BC Prievidza'yı 83-69 mağlup etti. Ev sahibi ekip, Slovak rakibi karşısında ilk periyodu 30-21 üstün tamamladı. Denizli temsilcisi üstünlüğünü koruyarak ilk yarıyı 49-41 önde bitirdi. Üçüncü periyotta BC Prievidza'nın kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Denizli Basket, son bölüme 65-57 üstünlükle girdi. Final periyodunda hata yapmayan Yukatel Denizli Basket müsabakayı 14 sayı farkla kazandı: 83- 69. Gruptaki 6 takım arasında ilk 2'ye girerek tur atlamayı hedefleyen Denizli takımı ikinci maçında 14 Ekim'de Portekiz'de SL Benfica'ya konuk olacak.

Kaynak: DHA
PortekizBenficaDenizliSporSon Dakika

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