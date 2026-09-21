Yukatel Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, Türkiye ve Avrupa'da başarıya inanıyor - Son Dakika
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Yukatel Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, Türkiye ve Avrupa'da başarıya inanıyor

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Yukatel Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, takımın hem Türkiye hem Avrupa'da başarılı olabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Deveciler, yeni sezon kadrosunun daha sert ve mücadeleci olduğunu, yoğun fikstürde hafta içi ve hafta sonu maç oynanacağını belirtti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Denizli Basket'in başkanı Veli Deveciler, takımlarının hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı olabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Deveciler, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında yeni sezon hazırlıkları, takımın kadro yapılanması ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sezonun yoğun geçeceğini belirten Deveciler, geçen hafta Avrupa kupası ön eleme karşılaşmasında mücadele ettiklerini, ligde ise ilk maçlarını Aliağa Petkimspor deplasmanında oynayacaklarını ifade etti.

Deveciler, yeni sezon kadrosunun geçen yıllara göre daha sert ve mücadeleci olduğunu belirterek "Takımımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı olabilecek kapasitede. Önceki yıllara göre daha sert, daha mücadeleci ve Denizli'ye yakışır, keyifli iş çıkaracak bir takım yaptık. Ama lig çok zor. Çok mücadele edeceğiz." dedi.

Avrupa kupası nedeniyle yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki maç oynayacaklarını kaydeden Deveciler, "Biraz yoğun bir tempo olacak ama Denizlimize bolca maç seyrettirmiş olacağız. Özellikle de bunun Süper Lig seviyesinde olması, Avrupa seviyesinde olması temsil olarak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Deveciler, ligde ve Avrupa'da başarılı olacaklarına inandıklarını anlatarak takımdaki eksikleri gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini, bir oyuncunun sakatlığı bulunduğunu, yeni transfer edilen oyuncunun da maçlara yetişeceğini kaydetti.

Kentte faaliyet gösteren büyük kuruluşlardan katkı sunmalarını isteyen Deveciler, "Denizli'nin üzerinde özellikle sporla ilgili bir başarısızlık imajı var. Bu başarısızlık imajını ortadan kaldıran tek şey şu basketbol. Süper Lig'de bir takımımız var. Bunu da koruyalım. Madem diğer taraflarda şimdilik bir şey yapamıyoruz ama buraya hep el birliğiyle el verelim, hep beraber bir şeyler yapmaya çalışalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
TürkiyeDenizliSporSon Dakika

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