Yukatel Denizli Basket, Galatasaray'ı yenip Şampiyonlar Ligi öncesi moral buldu
Yukatel Denizli Basket, Antalya'daki Gloria Cup'ta son maçında Galatasaray'ı 93-89 yenerek turnuvayı 2 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamladı. Takım, 15 Eylül'de Bulgaristan'da RASTA Vechta ile oynayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme maçına moralli hazırlanıyor.
AVRUPA'da tarihinde ilk kez katılacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde haftaya 15 Eylül Salı günü Bulgaristan'da Alman ekibi RASTA Vechta ile karşılaşacak Yukatel Denizli Basket sezon öncesi iyi sinyaller verdi. Denizli temsilcisi elemeler öncesi Antalya'da katıldığı Gloria Cup'ta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Turnuvadaki ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 88-84 yendikten sonra Çayırova Belediyespor'a 69-66 yenilen Denizli Basket, son maçta Galatasaray'ı 93-89 mağlup etmeyi başardı.
Kaynak: DHA
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