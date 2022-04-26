Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

26.04.2022 15:27
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

SPOR Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

SPOR Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Yukatel Kayserispor, ligin 35'inci haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıktı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yukatel Kayserisporumuzun 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Beşiktaş ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.Kayserispor Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde; Batı Balkon 150 lira, Batı Alt Tribün 120 lira, Doğu Alt Tribün 100, Doğu Üst Tribün 70, Kuzey Alt - Üst ve Güney Alt Tribün 70 lira.


Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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