Yukatel Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Alfons Groenendijk

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor'a 2-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Kayserispor'u tebrik ederek, maçı rakibin daha çok ciddiye aldığını ve böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tüm ikili mücadeleleri kazanan tarafın Kayserispor olduğunu ve maçtan önce oyunculara verdikleri taktiklerin hiçbirinin sahaya yansıtılamadığını belirtti.

İlk 30 dakikada kötü bir savunma anlayışı ortaya koyduklarını dile getiren Groenendijk, "Maçın başlama saati 13.30'du ancak ilk 30 dakikada bizde varlık gösteremeyen bir oyuncu grubu vardı. Onlar maça 14.00'de dahil oldu. maçtan önce bir çok hatırlatmalarımız oldu. Özellikle ikinci toplar, baskılar, hava topları, ikili mücadeleler. Bunlarda hep ayakta kalan ve kazanan rakip oldu. Maalesef ki ilk 20-30 dakikadaki kötü defans anlayışımız ve oluşturduğumuz penaltı sonucu 2-0'lık sonuçla soyunma odasına girdik." dedi.

Bugünkü maçı bir kaza olarak kabul ettiklerini diğer maçlarda bu oyunun tekrarlanmamasını temenni ettiklerini ifade eden Groenendijk, şunları kaydetti:

"İkinci yarıyı hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü şans yaratamadık. İki kişi eksik kalan rakibe karşı. Çok kötü bir performans sergiledik. Bu maç genelinde kendimize bakmalıyız, kendimizi suçlamalıyız. Bir öz eleştiri yapıp kendimizde hatalar aramalıyız. Neleri düzeltebiliriz bizim onlara motive olmamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım bir kaza maçıdır. Bu maçı önümüzdeki süreçte alınacak galibiyetlerin önüne geçen ufak bir iş kazası olarak değerlendirebiliriz."