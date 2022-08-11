Kayserispor siftah peşinde

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, 3 puan hesabında. Taraftarı önünde sezonun ilk maçına çıkacak sarı kırmızılılar, hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. Kadir Has tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Attamah ve Kemen, kırmızı kart cezalısı Ali Karimi dışında eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan Mame Thiam 'ın ise oynayabileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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