Kayserispor siftah peşinde - Son Dakika
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Kayserispor siftah peşinde

11.08.2022 15:51
Kayserispor siftah peşinde

Yukatel Kayserispor ilk kez evinde oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasından sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Yukatel Kayserispor ilk kez evinde oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasından sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, 3 puan hesabında. Taraftarı önünde sezonun ilk maçına çıkacak sarı kırmızılılar, hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. Kadir Has tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Attamah ve Kemen, kırmızı kart cezalısı Ali Karimi dışında eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan Mame Thiam'ın ise oynayabileceği öğrenildi.

Oyuncuları ile yakından ilgilenen Teknik Direktör Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında sergilenen futbolun yinelenmesini istiyor. Bireysel hatalardan uzak kalınması gerektiği üzerinde duran ve top hakimiyetinin kendilerinde olmasını isteyen Çağdaş Atan, oyuncularının performansından son derece memnun. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kayserispor-İstanbulspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek Kayserispor-İstanbulspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak
Kaynak: İHA

İstanbulspor, Çağdaş Atan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor siftah peşinde - Son Dakika

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