Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: "Kendimi hazır hissediyorum" - Son Dakika
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Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: "Kendimi hazır hissediyorum"

02.08.2022 11:02
Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: "Kendimi hazır hissediyorum"

Yukatel Kayserispor Kalecisi Bilal Bayezit, lige hazır olduğunu ifade etti.

Yukatel Kayserispor Kalecisi Bilal Bayezit, lige hazır olduğunu ifade etti.

Yukatel Kayserispor kalesini koruyacak olan Bilal Bayezit, yeni sezondan umutlu olduğunu ifade ederek hem kendisinin hem de takımın lige hazır olduğunu söyledi. Geçen sezon Lung'un arkasında forma bekleyen, zaman zaman yakaladığı şansları iyi değerlendiren kaleci Bilal, yeni sezonda hem bireysel hem de takım olarak performanslarını yukarı çekmek istediklerini söyledi. Bilal Beyazit, "Yeni bir hoca ile çalışıyoruz. Hepimiz istekliyiz. İyi hazırlandık. İlk maçımız Beşiktaş ile. Umutluyum. İnşallah İstanbul'dan puan veya puanlar ile döneriz" dedi.

Kayserispor taraftarlarının desteğinin önemli olduğunu da vurgulayan Bilal, "Taraftarımız stadımızı doldursun. Onların desteği bizim başarımızı artıracaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: 'Kendimi hazır hissediyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: "Kendimi hazır hissediyorum" - Son Dakika
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