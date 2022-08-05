Kayserispor, Onur ve Thiam'ı satmayacak - Son Dakika
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Kayserispor, Onur ve Thiam'ı satmayacak

05.08.2022 09:48
Kayserispor, Onur ve Thiam'ı satmayacak

Yukatel Kayserispor Kulübü, takımın iki başarılı ismi Onur Bulut ile Mame Thiam'ı satmayı düşünmüyor.

Yukatel Kayserispor Kulübü, takımın iki başarılı ismi Onur Bulut ile Mame Thiam'ı satmayı düşünmüyor.

Kayserispor takımının iki önemli ismi Onur Bulut ve Mame Thiam'ın başka bir kulübe transfer olup olmayacağı konuşulurken, Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu iki oyuncunun kadroda tutulmasını istedi. Her iki futbolcunun kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Çağdaş Atan, "Onur Bulut ve Thiam'ın üzerinde benim için satılamaz yazıyor. Transferimiz açık olsa, yerini dolduracak bir durum olsa satılmasına onay verirdim. Ama bu seneki durumdan dolayı her iki futbolcunun elden çıkarılmasına sıcak bakmıyorum" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Atan: 'Güçlü bir oyun vaat ediyorum' Atan: 'Güçlü bir oyun vaat ediyorum' Onur Bulut: İnşallah Beşiktaş maçında oyunu istediğimiz gibi sergileyebiliriz Onur Bulut: İnşallah Beşiktaş maçında oyunu istediğimiz gibi sergileyebiliriz
Kaynak: İHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Mame Thiam, Onur Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Onur ve Thiam'ı satmayacak - Son Dakika

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