Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz - Son Dakika
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Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz

28.07.2022 22:03
Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeni sezonla ilgili, "Kamp süresince geçen seneden kalan olumsuz alışkanlıklarımızı pozitif hale getirmeye çalıştık. Artık maç haftasına girdik.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeni sezonla ilgili, "Kamp süresince geçen seneden kalan olumsuz alışkanlıklarımızı pozitif hale getirmeye çalıştık. Artık maç haftasına girdik. Heyecanlıyız ve ligi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarı alanda yapılan maçla sona erdi. Antrenman öncesinde teknik direktör Çağdaş Atan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçı değerlendiren Çağdaş Atan, "Hazırlıklar ufak, tefek sakatlıklar dışında iyi gidiyor. Attamah'ın geçen seneden kalan bir problemi bu sene tekrar etti. Aramızdan uzak kaldı ama yavaş yavaş antrenmanlara başlıyor. Dimitrios aramızdan uzaktı onlarda geri geliyorlar. Heyecanlıyız aslında. İyi bir fikstürle sezona başlayacağız. Takımımızı iyi görüyoruz. İyi maçlar oynadık. Hazırlık maçlarında iyi veriler aldık. Tabi ki ilk rakibimiz Beşiktaş, ciddi transferler yaptı. Saha içerinde hala sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Çok güçlü olduğu yanlar var ama zaafları olduğu yanlarda var. Biz bu zaafları kullanmak istiyoruz. Kamp süresince geçen seneden kalan olumsuz alışkanlıklarımızı pozitif hale getirmeye çalıştık. Artık maç haftasına girdik. Heyecanlıyız ve ligi sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi işler çıkaracağımızı düşünüyoruz. Umarım öyle olur" diye konuştu.

"İLK 10 HAFTADA ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN 5 TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Hazırlık sürecini iyi geçirdiklerini kaydeden Atan, "Krizleri fırsata çevirmeye çalışacağız. Hazır bir kadro ile sezona başladık. Ufak bir iki sakatlık oldu. Geçen seneden gelen sakatlılar ilerleyişi biraz aksattı ama çok da fazla bir sıkıntıya uğramadık. Çok fazla aksaklık olmadı. Oyun anlamında ilk günden beri iyi çalışıyoruz. Bu konuda daha avantajlı olabiliriz. Ligde tabi ki takımların hepsiyle oynayacağız ama ilk 10 haftada şampiyonluğa oynayan 5 takımla karşılaşacağız. Şu an bir puan hesaplaması yapmadık. Gönlümüzden geçen bir rakam var ama o çok gerçekçi değil. Biz önce oyunu görelim. Ne kadar güçlü oynuyoruz ne kadar iyi oyun oynuyoruz veya ne oynayabiliyoruz onu bir görelim. Ondan sonra kendimize bir sıralama ve puan hedefi koyabiliriz.  Bu seneki en temel amaç bu" ifadelerini kullandı.

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Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı
Kaynak: DHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz - Son Dakika

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