Bu sezon geride kalan 3 maçta görev yapan Emrah'ın 3 hafta sonra Kayseri'de oynanacak Antalyaspor maçına yetişmesi için çalışılıyor. Diğer yandan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan , Emrah'ın yokluğunda ilk on birde Carlos Mane'ye forma vermeyi planlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Emrah'tan kötü haber - Son Dakika

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