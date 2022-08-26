Kayserispor'da Emrah'tan kötü haber - Son Dakika
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Kayserispor'da Emrah'tan kötü haber

26.08.2022 08:35
Kayserispor'da Emrah'tan kötü haber

Yukatel Kayserispor'un başarılı futbolcularından Emrah Başsan, bu hafta oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Yukatel Kayserispor'un başarılı futbolcularından Emrah Başsan, bu hafta oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncularından Emrah Başsan, Giresunspor maçında görev alamayacak. Geride kalan Başakşehir maçında sakatlanan Emrah Başsan'ın kasığında yırtık olduğu tespit edildi. 2-3 hafta takımındaki yerini alamayacağı öğrenilen Emrah'ın tedavisine başlandı.

Bu sezon geride kalan 3 maçta görev yapan Emrah'ın 3 hafta sonra Kayseri'de oynanacak Antalyaspor maçına yetişmesi için çalışılıyor. Diğer yandan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Emrah'ın yokluğunda ilk on birde Carlos Mane'ye forma vermeyi planlıyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emrah Başsan, Giresunspor, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Emrah'tan kötü haber - Son Dakika

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