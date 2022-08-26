Mario Gavranovic'in durumu belirsiz - Son Dakika
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Mario Gavranovic'in durumu belirsiz

26.08.2022 08:40
Mario Gavranovic'in durumu belirsiz

Yukatel Kayserispor'un forvet futbolcusu Mario Gavranovic'in Giresunspor maçında oynayıp oynamayacağı netlik kazanmadı.

Yukatel Kayserispor'un forvet futbolcusu Mario Gavranovic'in Giresunspor maçında oynayıp oynamayacağı netlik kazanmadı.

Başakşehir maçı öncesinde sakatlığı geçmediği için kadrodan çıkarılan Mario Gavranovic'in tedavisi sürüyor. İsviçreli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı Pazar günü belli olacak.

Öte yandan Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mustafa Pektemek, Pazar günkü Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Giresunspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mario Gavranovic'in durumu belirsiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mario Gavranovic'in durumu belirsiz - Son Dakika
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