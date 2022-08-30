Geçen sezon 31 Süper Lig maçında, 7 Türkiye Kupası maçında forma giyen ve kupa maçlarında 2 gol atan Ramazan Civelek, ligde hiç gol atamamıştı. Ramazan, geride kalan hafta Giresunspor 'un kalesine gönderdiği gol ile kendi adına sezonun ilk golünü attı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Ramazan Civelek siftah yaptı - Son Dakika

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