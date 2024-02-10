Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 yendi - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 yendi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u 82-68 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 yendi. Muhaymin Mustafa, Mason, Bleijenbergh, Pecarski ve Ragıp Berke Atar'ın skorer oyunuyla galibiyete ulaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, maçı 14 sayı farkla kazandı.

10.02.2024 20:41
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Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 12, Mason 15, Bleijenbergh 6, Pecarski 27, Ragıp Berke Atar 16, Sıbande, Berke Aygündüz 5, İsmail Karabilen 1

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russel 18, Cruz 19, Luther 4, Ege Arar 3, Anderson 6, Sinan Sağlam 3, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Utku Yücedağ, Terry 12, Barış Çağan Özkan 3

1. periyot: 30-18

Devre: 45-29

3. periyot: 61-49

5 faulle çıkan: 35.01 Ragıp Berke Atar (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 yendi - Son Dakika
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