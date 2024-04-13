Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol, Onvo Büyükçekmece\'yi mağlup etti

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 14, Perez 13, Leon Apaydın 3, Thomas 17, Bruinsma 4, Franke 21, Yesukan Onar 4, Emircan Koşut, Ata Kahraman
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa, Mason 15, Pecarski 9, Badzim 6, Floyd 10, Sibande 34, Berke Aygündüz 4, Oktay Güneş, İsmail Karabilen, Çağatay Özkan
1. Periyot: 14-21
Devre: 37-44
3. Periyot: 61-68
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-76 mağlup etti.
Bu sonuçla Denizli temsilcisi ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 15. kez yenildi.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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