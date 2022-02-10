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Yukatel Merkezefendi'den taraftara çağrı - Son Dakika

Yukatel Merkezefendi'den taraftara çağrı

10.02.2022 11:21
Yukatel Merkezefendi'den taraftara çağrı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, pazar günü saat 15.30'da Denizli'de oynayacakları Beşiktaş maçına tüm Denizlilileri davet etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, pazar günü saat 15.30'da Denizli'de oynayacakları Beşiktaş maçına tüm Denizlilileri davet etti. Ligde ilk kez bu sezon mücadele eden Yukatel Merkezefendi Denizli Basket'in kulüp başkanı Veli Deveciler, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu bir kez daha söyledi. Başkan Veli Deveciler, "Çok önemli bir maça hazırlanıyoruz. Beşiktaş ile kendi evimizde, PAÜ Arena'da oynayacağız. Bu zorlu maç öncesi eksiklerimiz var. Ancak çok güçlü ve inandığımız bir ekibimiz de var" diye konuştu.

"SÜPER LİG'İN DEĞERİNİ BİLELİM"

Başkan Deveciler sözlerine şöyle devam etti. "3 yılda bu takımı Süper Lig takımı yaptık ve bunu yine aynı inançla ve verdiğimiz kavgayla başardık. Hepimiz bu değerin kıymetini bilmeli ve korumalıyız. Ligde artık hiç bir maçın telafisi yok. Şimdi bu mücadelenin kavganın içinde yalnız kalmak istemiyoruz. Dostlarımızı, Denizli'yi ve basketbolu seven herkesi pazar günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'na bekliyoruz. Denizli'nin coşkusunu, takımına nasıl sahip çıktığını hep birlikte gösterelim" dedi. Öte yandan maç biletleri 10 TL olarak açıklandı.


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Spor Toto Süper Lig, Merkezefendi, Denizli, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi'den taraftara çağrı - Son Dakika Spor


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