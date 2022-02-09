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Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil - Son Dakika

Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil

09.02.2022 16:12

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in henüz galibiyeti bulunmuyor. Koltuğu sallanmaya başlayan İspanyol hocayla yolların ayrılması halinde sarı-kırmızılılar, yüklü bir tazminat maliyetinin altına girecek. Başkan Burak Elmas, Domenec Torrent'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda İspanyol hocaya 2 milyon 775 bin euro ödeyecek.

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçta yalnızca 1 puan alırken, İspanyol hocayla yolların ayrılacağı günden güne daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılıları, İspanyol hocayla tek taraflı bir kontrat fesihi yapmaları durumunda ise ağır bir mali tablo bekliyor.

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DOMENEC TORRENT'İN TAZMİNATI 2 MİLYON 775 BİN EURO

Fanatik'in haberine göre, 15 Ocak 2022'de, yani 25 gün önce 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının mukavelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, Torrent'in 1.5 yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda. Yapılan anlaşmaya göre Domenec Torrent'e, bu sezonun son 5 ayı için 1 milyon 225 bin, gelecek sezonun tamamı için de 1.5 milyon euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin euro verilecek.

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Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil - Son Dakika
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