 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Yemekte Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Yemekte Buluştu

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, iş adamları tarafından verilen bir yemekte bir araya geldi. Yemekte başarılarını kutlayan futbolcular, tatlı ikramıyla da mutlu oldu.

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Yemekte Buluştu
17.12.2023 - 17:18,
Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı verilen yemekte bir araya geldi.

Bölgede son dönemin en iyi takımı olarak ön plana çıkan Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, iş adamları tarafından ağırlanmaya devam ediyor. Son haftalardan büyük başarılar elde eden kadın futbolcular, iş adamı Ferit Atmaca tarafından bir kafede yemekte ağırlandı. Yemeğin ardından iş adamı Fuat Erdil de oyunculara tatlı ikram etti.

Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı ve Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, tüm kadın sporculara başarılar diledi.

Yemeğe Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım ve Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Kerim Bulut da katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yüksekova, Hakkari, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Yemekte Buluştu - Son Dakika


17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21
Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36
Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki

Son Dakika
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54 AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 17:51:31. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Yemekte Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement