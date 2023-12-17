Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Yemekte Buluştu

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı verilen yemekte bir araya geldi.

Bölgede son dönemin en iyi takımı olarak ön plana çıkan Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, iş adamları tarafından ağırlanmaya devam ediyor. Son haftalardan büyük başarılar elde eden kadın futbolcular, iş adamı Ferit Atmaca tarafından bir kafede yemekte ağırlandı. Yemeğin ardından iş adamı Fuat Erdil de oyunculara tatlı ikram etti.

Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı ve Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, tüm kadın sporculara başarılar diledi.

Yemeğe Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım ve Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Kerim Bulut da katıldı. - HAKKARİ