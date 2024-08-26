Yüksekova'da sosyal medya bağımlılığına dikkat çekildi - Son Dakika
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Spor

Yüksekova'da sosyal medya bağımlılığına dikkat çekildi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte gençler yüz yüze sosyalleşme imkanı buldu.

26.08.2024 16:26
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- Yüksekova'da sosyal medya bağımlılığına dikkat çekildi

HAKKARİ - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde, "Sosyal medyadan sosyal meydana" çerçevesinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Yüksekova ilçesinde sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla sosyal medyadan sosyal meydana etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün kapalı spor salonunda düzenlenen etkinlikte okçuluk, dart, halat çekme yarışı, çuval yarışı, masa tenisi, yakan top, voleybol gibi oyunlar oynandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte gençlik liderleri, antrenörler ve gönüllü liderler gençlerin sosyalleşmesi ve keyifli zaman geçirmesi için çalıştı. Cep telefonlarını ellerinden bırakarak yüz yüze sosyalleşme imkanı bulan gençler, eğlenceli ve keyifli zaman geçirdi.

Ailesiyle birlikte düzenlenen etkinliğe katılan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz'dan etkinlik hakkında bilgi aldı, gençlerle beraber eğlenceli vakit geçirdi.

Burada konuşma yapan Kaymakam Mustafa Akın, "81 ilde düzenlenen "sosyal medyadan sosyal meydana" etkinliği çerçevesinde ilçedeki faaliyeti düzenledik. Gençleri sosyal medya ve internet bağımlılığından kurtarmak için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezinin farklı faaliyet alanlarında yapmış olduğu etkinliklere gençlerle beraber katılım sağladık. Basketbol, voleybol, yüzme, kütüphanelerimiz, ok atışı gibi onlarca farklı alanlardaki eğitmenlerimiz, antrenörlerimiz, gençlerimizin spor hayatına katılmaları için gece gündüz çalışıyorlar. Gençlik Merkezimiz ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'müzün binaları, tesisleri sadece gençlerimize değil bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Biz de elimizden geldiğince sportif faaliyetlere katılmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da bu tesislerden faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yüksekova'da sosyal medya bağımlılığına dikkat çekildi - Son Dakika

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