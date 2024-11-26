Yüksekova'da Voleybol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Yüksekova'da Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Yüksekova\'da Voleybol Turnuvası Düzenlendi

420 öğretmenin katılımıyla Yüksekova'da voleybol turnuvası, Öğretmenler Günü'ne özel yapıldı.

26.11.2024 11:31
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Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 420 öğretmenin katılımıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü her ay olduğu gibi spor faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 35 takım ve 420 öğretmenin katılımıyla voleybol turnuvası düzenledi. Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda bir araya gelen öğretmenler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz'ın açılış konuşmasının ardından turnuvanın startını verdi.

Bölgede spor aktivitelerine hiç ara vermeden devam ettiklerini belirten Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimiz arasında bir voleybol turnuvası düzenledik. Toplam 35 takımımız katıldı. Bir ay sürecek turnuvamızda öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Bu turnuvanın hazırlanmasından emeği geçen antrenör ve eğitmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bize destek veren başta kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Öğretmenler bizim için çok kıymetli, çok özel kişilerdir. Çünkü devletimizi yönetecek nesiller hep öğretmenlerimizin ellerinde yetişiyor. Onu için öğretmenlerimizi sevindirmek, mutlu etmek için böyle sürpriz yapmak istedik. İnşallah turnuvamız güzel bir şekilde geçecek" dedi

Müdür Yılmaz, asıl amaçlarının öğretmenleri bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamak olduğunu da belirterek, "Bizde Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak her zaman öğretmenlerimizin ve gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz gün boyunca ders ve günün yorgunluğunu atmaları için bu etkinliği düzenledik. Biz sadece voleybol da değil, her spor alanında hizmetlerimizi bir bir sürüyoruz. Özellikle bu son dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve özellikle valimizin gençler için oluşturduğu spor tesisleri için minnettarız. Bu vesileyle hepsine minnettarlığımızı ve şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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