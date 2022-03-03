Yüksekovalı kayakçılar telesiyeji olmayan merkezde şampiyona için ter döküyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekovalı kayakçılar telesiyeji olmayan merkezde şampiyona için ter döküyor

03.03.2022 00:57
Yüksekovalı kayakçılar telesiyeji olmayan merkezde şampiyona için ter döküyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 50 sporcu, telesiyeji olmayan kayak merkezinde antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 50 sporcu, telesiyeji olmayan kayak merkezinde antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Türkiye şampiyonası için Kamışlı köyünde yer alan kayak merkezini kullanan sporcular, antrenörlerin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan milli sporcuların da aralarında olduğu kayaklı koşu takımı, yazın kara yolunda kışın ise kayak merkezinde antrenman yapıyor. Yaşları 11 ile 17 arasında değişen 50 sporcudan biri olan Sedanur Taşcı, "Biz bu soğuk ve karlı dağlarda 50 sporcu Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah en kısa sürede Türkiye şampiyonasını buraya getireceğiz. Ben 3 yıldır bu sporu yapıyorum ve 24 madalya aldım. Bizim amacımız tüm spor dallarını Yüksekova'ya getirmektir. Şu an Kamışlı köyünün karlı dağlarındaki kayak merkezinde sporumuzu en güzel şekilde yapıyoruz" dedi.

Diyar Tekin adlı sporcu ise 4 yıldır kayak yaptığını belirterek, "Şimdi 50 kişi spor yapıyoruz. Başarıyı yakalayana kadar var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
Tek Fiyatlı Kahve Noktası Coffy, 10. Şubesini Ankara Kızılay'da açtı Tek Fiyatlı Kahve Noktası Coffy, 10. Şubesini Ankara Kızılay'da açtı KASTAMONU - Hentbolda milli maçın ardından KASTAMONU - Hentbolda milli maçın ardından

Yüksekova, Hakkari, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüksekovalı kayakçılar telesiyeji olmayan merkezde şampiyona için ter döküyor - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 01:09:35. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekovalı kayakçılar telesiyeji olmayan merkezde şampiyona için ter döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement