Yüksekovalı Sporcular, Zorlu Hava Koşullarında Yarışmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Yüksekovalı Sporcular, Zorlu Hava Koşullarında Yarışmaya Hazırlanıyor

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Yüksekova'daki 60 sporcu, Erzurum'daki kayaklı koşu yarışması için dondurucu şartlarda çalışıyor.

13.01.2025 17:10
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- Yüksekovalı sporcular, zorlu şartlara rağmen yarışmaya hazırlanıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 60 sporcu, Erzurum'da yapılacak kayaklı koşu yarışması öncesi dondurucu havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da yapılacak kayaklı koşu yarışması öncesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekovalı sporcular da yoğun mesai harcıyor. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 60 sporcu, ilçenin Kamışlı köyünde bulunan kayak merkezinin pistinde zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar. 15-16 Ocak tarihlerinde Erzurum'da yapılması planlanan yarışma için hazırlanan sporcular, ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

İlçenin başarısı için çalıştıklarını belirten Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, "Her sene olduğu gibi ilçemizin spor faaliyetleri için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü sadece kış sporları değil diğer spor dallarında da çalışma yapıyor. Kış sezonuyla beraber spor faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz Erzurum'da yapılacak yarışma için yoğun mesai harcıyor. Hepsine tek tek başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde ilçeye dönecekler" dedi.

Yüksekovalı Sporcular, Zorlu Hava Koşullarında Yarışmaya Hazırlanıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yüksekovalı Sporcular, Zorlu Hava Koşullarında Yarışmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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